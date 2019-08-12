Государственные испытания МиГ-35 завершатся в 2021 году

Государственные испытания нового российского легкого истребителя МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года. А государственные испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся уже в этом году. Об этом рассказал командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года», - сообщил Дронов.

Он добавил, что МиГ-35 отличается от стоящих на вооружении истребителей Су-30СМ и Су-35С своей экономичностью. Стоимость его летного часа в полтора раза ниже, чем у других самолетов.

«Стоимость его летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолетов семейства Сухих», - отметил Дронов.

Напомним, контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018". Первые истребители уже переданы ВКС.

Ранее стало известно, что новый российский ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами сразу две цели одновременно. По словам Дронова, уже в этом году ожидаются поставки нового вертолета в войска.