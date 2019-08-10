Гиперзвуковой «Кинжал» и новейшие Су-57: уникальные кадры с «Авиадартса-2019»

Впервые на шоу «Авиадартс» под Рязанью публике показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в действии. Речь идет о ракете, способной разгоняться до гиперзвуковой. Оружие может поражать любые цели – как земные, так и надводные.

Штурмовую авиацию прикрывали высотные истребители МиГ-31К.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

По батарее ЗРК условного противника бомбами ударили Су-25М.

© Алексей Иванов , ТРК Звезда

© Алексей Иванов , ТРК Звезда

В шоу приняли участие и авиационные комплексы пятого поколения Су-57, которые совсем недавно успешно прошли испытания и уже приняты в серийное производство.

© Алексей Иванов , ТРК Звезда

Также в программе значились воздушная дуэль истребителей Су-35С, одиночный пилотаж Ми-28 и многое другое.

© Алексей Иванов , ТРК Звезда

© Алексей Иванов , ТРК Звезда

Всего на полигоне Дубровичи установили порядка шести десятков уникальных целей.

© Алексей Иванов , ТРК Звезда

На площади семи тысяч квадратных метров поместили 12 тысяч мишеней.