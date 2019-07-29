Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области

Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зея. Это решение было принято командованием округа после заявки губернатора региона.

Для помощи местным жителям прибыли военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск. Они привезли грунт к дамбе неподалеку от населенного пункта Свободный. Для выполнения задач военные использовали около двадцати единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.

Также в помощи местным жителям приняли участие военнослужащие от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Их привлекли для укрепления береговой линии реки Зеи.

Ранее стало известно, что военнослужащие ЦВО восстановили шестой участок дамбы в пострадавшем от наводнения Тулуне в Иркутской области.