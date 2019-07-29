В МО РФ предупредили о готовящемся наступлении боевиков под Идлибом

Разведкой была зафиксирована переброска боевиков в юго-западную часть Идлиба. Напомним, это зона деэскалации. Данные разведки озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, сейчас под Идлиб переброшены уже не менее 500 террористов группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам»* из северных районов провинции.

Ранее генерал-полковник Сергей Рудской уличил организацию «Белые каски» в распространении очередных фейков о якобы «последствиях авиаударов» ВКС России по гражданским объектам.

*«Хайат Тахрир-аш-Шам» - террористическая группировка, запрещена в РФ