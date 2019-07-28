Военные восстанавливают подъездные дороги к улицам в Тулуне

В городе Тулуне Иркутской области военнослужащие железнодорожного батальона ЦВО приступили к восстановлению подъездных дорог к улицам во втором районе ликвидации ЧС.

Военные на самосвалах подвозят скальный грунт для восстановления около 1700 метров подъездных дорог к улицам, которые входят в район выполнения задач Министерства обороны России.

«Кроме того, мы приступили к облагораживанию некоторых участков, где были разрушены дома, завозим грунт, плодородную землю, занимаемся посадкой саженцев деревьев», - рассказал заместитель командира бригады по военно-политической работе полковник Олег Короткевич.

Свыше 70 аварийных и принесенных водой домов, в том числе 13 аварийных построек, были разобраны, снесены и вывезены на полигон твердых отходов. Снос домов ведется по согласованию и предоставлению документов от местных жителей, которые подтверждают, что жилье является аварийным и непригодным для проживания в районе ликвидации ЧС.

В Тулунском районе военные группировки Минобороны России продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий наводнений - очищают воду от естественных загрязнений, пекут хлеб и выдают его местному населению, осуществляют подвоз питьевой воды пострадавшим. Кроме того, военные проводят диагностические исследования проб почвы, воды, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, ведут расчистку территорий от завалов и мусора.