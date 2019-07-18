МРК «Смерч», вооруженный «Ураном», прибыл во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ

Во Владивосток для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ «Смерч». Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Корабль совершил успешный межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке в главную базу флота», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на корабле недавно были завершены работы по модернизации, в результате чего корабль был перевооружен с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран».

Участие в военно-спортивном празднике станет для корабля первым, после модернизации.

Планируется, что до конца текущего года МРК «Смерч» вернется в состав сил постоянной готовности ОКВС.

Ранее сообщалось, что ракетный корабль «Смерч» получит систему ведения сетецентрической войны. В частности, «Смерч» будет интегрирован в систему, в рамках которой будет взаимодействовать с БРК «Бал»: обмениваться информацией и оперативными данными с ним, что позволит наносить совместные ракетные удары.