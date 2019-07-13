Участники игры «Победа» преодолели «Дорогу победителей»

Участники Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» прошли сегодня «Дорогой победителей».

Это самый сложный этап. На двухкилометровой трассе, изрезанной траншеями, окопами и другими препятствиями, девять контрольных пунктов. Их, ориентируясь по картам, нужно преодолеть за час. Для этого необходимо максимально быстро надеть противогаз, отразить нападение диверсантов, оказать медицинскую помощь товарищу и разминировать опасный участок.

Все, как во время настоящих боевых действий. Ощущение реальности добавили и пилоты Авиаклуба ВВС, которые имитировали воздушную атаку, выполняя виражи на учебно-тренировочных Як-52 и Як-18Т.

Организаторами финала «Победы» выступили Министерство просвещения и Министерство обороны РФ, Общественная общероссийская организация «Российский Союз Молодежи» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движения «Юнармия».