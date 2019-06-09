«Армата» возглавила рейтинг лучших танков в мире

Новейший российский танк Т-14 «Армата» признан лучшим танком в мире. В списке кандидатов на почетное лидерство он обошел представителей Франции, Германии и других стран.

Главными достоинствами Т-14 по сравнению с предшественниками назвали его массу, калибр орудия, броню и мощность: вес «Арматы» снизился до 49 тонн благодаря необитаемой башне и более «приземленному» профилю, а разгоняться при этом танк способен до 90 километров в час; пушки калибра 125 или 152 миллиметра обеспечивают танку передовые огневые возможности, а лобовая защита «Арматы», в основе которой бронепластины из композитных материалов, в свою очередь, спасает боевую машину от попаданий неприятеля. Помощь в этом также оказывают защитные комплексы, которыми оборудован Т-14, противодействующие противотанковым снарядам и ракетам.

Вторым в рейтинге лучших стал «француз» AMX-56 Leclerc, третьим - немецкий Leopard 2 A7+. Американский Abrams и израильская Merkava заняли четвертое и седьмое места соответственно. Полный рейтинг боевых машин опубликован в профиле World Digital News в Instagram.

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Т-14 «Армата» - единственный в мире танк третьего поколения. Тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других машин, обеспечивает им превосходящие боевые и оборонительные качества. Танк Т-14 получил полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронекапсулу для экипажа и передовые технологические разработки.