Новейшие образцы российского вооружения в действии: видео

Форум «Армия-2019» сегодня открыл свои двери для всех желающих. А накануне, 27 июня, в день посещения форума специалистами, там прошел динамический показ вооружения, военной и специальной техники.

Специалистам показали, на что способны новейшие образцы российского вооружения в действии. На полигоне Алабино продемонстрировал свои возможности БПЛА вертолетного типа АО «АПЗ» «ГРАЧ», мишенный комплекс с радиоуправляемыми мишенями самолетного типа АО «ЗиД» 9Ф875 «Банкет», тактический комплекс авиационной разведки ТАКР 7001 ООО «НПП «Авиационные системы» и другие образцы.

На огневом рубеже и трассе «Танкового биатлона» показали свои ходовые и огневые возможности танки Т-90А, Т-72Б3 и Т-80У; ЗРПК «Панцирь-С1», боевая машина РСЗО «Торнадо-Г», КЭМЗ АМН «Тигр-М» с боевым модулем «Нарцисс» и другие машины.

На вододроме озера Комсомольское было произведено наведение понтонно-мостовой переправы Береговое и речное звено парка ПМП. Показали свои ходовые и маневренные возможности быстроходная лодка БЛ-680, инженерный разведывательный катер ИРК, гусеничный плавающий транспортер ПТС-2, понтонно-мостовая машина ПММ-2М и другая техника.