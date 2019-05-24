Юнармейцам вручили медали Минобороны РФ за участие в параде Победы

Начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко вручил участникам Движения медали Минобороны «За участие в военном параде в День Победы». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Награждение прошло на Соборной площади Кремля, в рамках церемонии посвящения в кадеты воспитанников Первого Московского кадетского корпуса», - сказано в сообщении.

Ранее коробка «Юнармии», возглавляемая самим Романенко, прошла торжественным маршем во время парада на Красной площади. Все ее участники - 280 учащихся Первого Московского кадетского корпуса и его филиала – пансиона государственных воспитанниц, получили памятную награду от российского военного ведомства.

Для участия отобрали самых достойных юнармейцев: тех, кто показал отличные результаты в учебе и строевой подготовке.

Всего в шествии в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействовали больше 13 тысяч человек и 132 единицы техники.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России. Сейчас в его рядах насчитывается более 500 тысяч участников. Также юнармейские отряды созданы на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Анголе, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье Белоруссии и США.

Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.