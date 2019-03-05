Шойгу поздравил российских женщин-военнослужащих с 8 Марта

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем.

«Традиционно в преддверии большого праздника весны 8 марта хотел бы от всей души поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным днем. Хотелось бы говорить им добрые слова не только в этот день, но и в другие дни года, что, собственно, мы с вами и делаем», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, сегодня в российской армии служит большое количество женщин - очень активных, достойных и занимающих глубоко патриотичную жизненную позицию как по отношению к стране, так и к службе.

Сергей Шойгу уточнил, что только в 2018 году 83 женщины-военнослужащие были удостоены государственных наград, а более семи тысяч получили награды Министерства обороны России.