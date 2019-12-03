Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в дальний поход

Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота покинул рейд главной базы в Североморске и вышел в очередной дальний поход, сообщает пресс-служба Северного флота.

«По маршруту перехода экипажи кораблей будет совершенствовать свою морскую выучку, а также проведут ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем», - говорится в сообщении.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 базирующихся на борту БРК «Вице-адмирал Кулаков», выполнят полеты, добавили в пресс-службе.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 году, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведен ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которой заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля – 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7480 тонн.