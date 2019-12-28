Минобороны РФ построит в Дагестане более 50 образовательных учреждений

Специалисты Военно-строительного комплекса возведут более 50 образовательных учреждений в Дагестане.

«В 2019 году Военно-строительный комплекс Минобороны как надежный и обязательный застройщик привлечен рядом субъектов Федерации для возведения гражданских объектов. В рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" в Дагестане военные строители возведут более 50 новых детских садов и школ», - сказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На данный момент завершено строительство двух детских садов, готовность которых проверил Иванов. В рекордные сроки - за 110 и 160 дней - военные построили сады в Каспийске и Магарамкенте. При строительстве были учтены особенности грунта, климата, высокая сейсмическая активность местности, особое внимание уделено вопросам безопасности.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Отмечается, что сады полностью укомплектованы современной мебелью и бытовой техникой, игровые - стенками для хранения игрушек и пособий, во дворах имеются горки, качели, песочницы.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

За семь лет военные строители возвели почти 18 тысяч зданий. По словам Иванова, сегодня поставлен абсолютный рекорд военного строительства - одновременно возводятся более пяти тысяч зданий.

В текущем году было возведено 620 объектов специального назначения, более 830 арсеналов хранения, складов и укрытий для военной техники, 230 сооружений аэродромного комплекса, свыше 240 зданий и сооружений социальной инфраструктуры.