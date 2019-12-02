Военно-морской флот РФ в действии: лучшие кадры последних лет
«Звезда» публикует лучшие моменты с учений военно-морского флота России за последние годы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Телеканал «Звезда» публикует подборку видео, посвященную учениям Военно-морского флота России, которые проходили в разное время за последние годы.
На кадрах можно увидеть работу морской пехоты, стрельбы ракет «Калибр», корабли и подводные лодки различных классов, а также работу артиллерии и авиации.
Ранее президент России Владимир Путин на очередном совещании по военной тематике в Сочи заявил, что Военно-морской флот России подтвердил высокий боевой потенциал в Сирии.
По словам президента, в ближайшее время ВМФ получит фрегаты и подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Циркон».