Военно-морской флот РФ в действии: лучшие кадры последних лет

Телеканал «Звезда» публикует подборку видео, посвященную учениям Военно-морского флота России, которые проходили в разное время за последние годы.

На кадрах можно увидеть работу морской пехоты, стрельбы ракет «Калибр», корабли и подводные лодки различных классов, а также работу артиллерии и авиации.

Ранее президент России Владимир Путин на очередном совещании по военной тематике в Сочи заявил, что Военно-морской флот России подтвердил высокий боевой потенциал в Сирии.

По словам президента, в ближайшее время ВМФ получит фрегаты и подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Циркон».