«Восьмидесятки летают»: на Северном флоте завершилось перевооружение на танки Т-80БВМ

На Северном флоте завершилось перевооружение на танки Т-80БВМ. Военнослужащие уже приступили к «обкатке» 26 модернизированных боевых машин.

Во время выполнения поставленных тренировочных задач танки буквально подлетают на препятствиях, отрываясь гусеницами от земли. Механики-водители говорят, что «восьмидесятки летают».

Военнослужащие видят в использовании новинки только положительные стороны. Все, как один, отмечают, что танки послушны в управлении, заводятся с пол-оборота, а «под капотом» у них - 1250 «лошадок».

Машины адаптированы к работе в арктических условиях – двигатели спокойно запускаются в 40-градусный мороз. Скорость, которую можно развить на Т-80БВМ, равняется 70 километрам в час. Штатное вооружение позволяет вести огонь с расстояния в три километра.

Во время «обкатки» танки проходят пятикилометровый круг по пересеченной местности. Норматив на оценку «отлично» - 18 минут, лучшие экипажи показывают 14. Несколько раз в неделю проводится огневая подготовка, вождение и комплексные занятия.