Бьющие точно в цель: экипажи «Тор-М2» уничтожили «противника» под Калининградом

Батарея новейших зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» Балтийского флота уничтожила условного противника под Калининградом. Боевые расчеты совершили марш-бросок в заданную точку, после чего сдали нормативы по развертыванию и обнаружению целей.

В отличие от своих предшественников, «Тор-М2» способен уничтожать цели как из статичного положения, так и на ходу. Во время маневров зенитчики успешно поразили мишени, которые запускались с разных направлений и летели на минимальных и максимальных высотах.

Зенитчики успешно поразили все заданные цели. Всего в учениях задействовано около 200 военнослужащих и 20 единиц техники.