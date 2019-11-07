Острота и точность: видео боевой работы ЗРК «Бук» и «Тор» на учениях в Египте

Совместные подразделения ПВО России и Египта впервые выполнили боевые стрельбы из разных зенитных ракетных комплексов на международном учении под Каиром.

Совместные дивизионы ЗРК «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» перехватили и сбили на подлете к аэродрому беспилотный летательный аппарат «противника». В свою очередь, совместные подразделения переносных ЗРК «Игла-С» на пикапах высокой проходимости уничтожили «вертолет» условного противника, а сводные расчеты зенитных самоходных установок «Шилка-М4» уничтожили легкобронированную технику и живую силу «противника».

За маневрами наблюдали начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

«Место полигона, где проводился этап боевой стрельбы, находится на древней земле Египта и называется Карат-эль-Рамль. В переводе с египетского - песочный континент», - сказал начальник войсковой ПВО ВС РФ.

Генерал-лейтенант Александр Леонов отметил, что в учениях задействовано несколько ЗРК «Печора-2», «Бук-М2», «Тор-М2», ЗСУ-23-4 «Шилка» российского производства в экспортном исполнении, а также переносные ЗРК «Игла-С».

«Стрельбы прошли успешно. Все цели, которые были представлены - это беспилотные летательные аппараты типа "Банши", "Бичкрафт" и "Командер", были уничтожены одной ракетой», - добавил он.

В боевых машинах работали совместные российские и египетские расчеты. Их смена происходила по команде: по одной мишени работали российские расчеты, а по другой - египетские, но они находились все вместе, пояснил Леонов. Учения прошли без нарушений требований безопасности.

Совместная группировка ПВО России и Египта отработала задачи отражения воздушного нападения боевых дронов в сложных условиях африканской пустыни. Для этих целей были задействованы БЛА и реактивный беспилотный носитель ракет египетской ПВО.

По легенде учения «противник» прорвал оборону переднего эшелона и вклинился вглубь обороняющейся танковой дивизии, после чего продолжил наступать. Для проведения контратаки наступающих сил и восстановления положения по переднему краю было задействовано танковое подразделения египетской группировки. На марше приданные совместные подразделения ПВО России и Египта, вооруженные ЗСУ «Шилка-М4» и ПЗРК «Игла-С», обеспечили прикрытие наземной группировки от «боевых» дронов. Также на одной из стартовых позиций египетские расчеты ЗРК С-125 «Печора» уничтожили самолет условного противника.

Перед проведением военной операции совместные дивизионы ЗРК совершили марши в указанные районы для прикрытия важных объектов в секторе ответственности. В свою очередь, египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты обеспечили маскировку техники на марше с помощью аэрозольной завесы.

На позициях дивизионы выполнили развертывание командных пунктов и радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей, а также задачи инженерного оборудования и организовали устойчивую защищенную связь. Управление подразделениями ПВО России и Египта в ходе учения обеспечила автоматизированная система управления «Поляна-Д4М1».

Также в учениях были задействованы египетские сухопутные войска на боевых машинах пехоты БМП-2 и личный состав, вооруженный автоматами АК-74, ручными пулеметами Калашникова РПК и ручными противотанковыми гранатомета РПГ-7.

Все вооружение и военная техника, задействованная на международном учении - российского производства.

Совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет в период с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

Совместное учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В совместном учение от Минобороны РФ принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.