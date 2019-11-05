«Триумфы» и «Панцири» вернулись в Россию после учений в Сербии

Подразделения зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» и зенитной ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» прибыли в пункт постоянной дислокации на территорию Российской Федерации из Республики Сербия, где новейшие комплексы ПВО впервые приняли участие в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2019».

Доставка российских подразделений ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

По прибытии на российскую территорию подразделения ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России совершили марш в пункты постоянной дислокации и после проведения технического обслуживания приступили к несению боевого дежурства по ПВО в установленных зонах ответственности.

Российско-сербские учения по ПВО «Славянский щит - 2019» проводились в первый раз и состояли из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап проводился с 23 по 29 октября 2019 года на авиабазе Батайница и на военном полигоне Пасулянске-Леваде в Республике Сербия.

В ходе совместных учений были отработаны вопросы взаимодействия и совместного применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.