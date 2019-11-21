Фрегат «Адмирал Горшков» испытает ракетное оружие в Белом море

Корабль с управляемым ракетным оружием «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» покинул основное место базирования в Североморске и вышел в Баренцево море.

Головной фрегат проекта 22350 входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота. В настоящее время он направляется в Беломорскую военно-морскую базу, сообщает Министерство обороны РФ.

По прогнозам синоптиков, погода во время перехода «Адмирала Горшкова» из Баренцева в Белое море будет хорошей, и уже 23 ноября ожидается прибытие корабля в Северодвинск. В Беломорской военно-морской базе североморцы встретят новый учебный год. В Белом море экипаж «Адмирала Горшкова» проведет учения, в ходе которых будет испытано новое ракетное оружие.

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был включен в боевой состав Военно-Морского Флота России летом прошлого года.

Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».