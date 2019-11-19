Картаполов открыл сборы с руководящим составом органов военно-политической работы

Замглавы военного ведомства Андрей Картаполов открыл 19 ноября сборы с руководящим составом военно-политических органов.

Мероприятия будут проходить три дня в Северной Осетии, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, к сборам привлечены около двухсот военнослужащих.

Картаполов рассказал, что цель собрания - подвести итоги военно-политической работы за прошедший год, а также сформировать задачи на следующий год. Также замминистра намерен обсудить насущные проблемы, которые необходимо решать.

По словам Картаполова, на сборы приглашены представители взаимодействующих структур, в том числе военной прокуратуры и военной контрразведки. К мероприятию привлечены заместители по военно-политической работе командующих видов и родов войск и командующих военных округов и флотов, а также начальники центров психологической работы военных округов и Северного флота, начальники военных учреждений культуры и начальники кафедр военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.

Параллельно со сборами проходит выставка военной культуры. В рамках экспозиции представлены картины художников Студии военных художников им. М.Б. Грекова, а также фотографии Главного храма Вооруженных Сил России, который строится в подмосковном парке «Патриот».

«Я надеюсь, что сборы послужат очень хорошим фундаментом для организации военно-политической работы в Вооруженных Силах на следующий год», - сказал Картаполов.

На базе гарнизонного дома офицеров во Владикавказе пройдет практическое занятие по использованию военных учреждений культуры для создания Дома Юнармии с сетью тематических кружков.