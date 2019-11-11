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В Казани открыли памятник оружейнику Калашникову

Андрей Аркадьев
13:53 11.11.2019
Бюст конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова в понедельник открыли на территории Казанского высшего танкового училища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня в Казанском высшем танковом училище состоялась торжественная церемония открытия памятника Михаилу Калашникову.

Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора. В нем приняли участие представители правительства Республики Татарстан и Центрального военного округа, командование училища, профессорско-преподавательский состав и учащиеся вуза, ветераны Вооруженных Сил РФ, участники боевых действий, общественные деятели и жители города.

«Михаил Тимофеевич начинал службу в 1941 году механиком-водителем, потом - командиром танка, в 1941 году был тяжело ранен, долгое время находился на излечении в госпиталях и в 1944 году приступил уже к новому роду деятельности, ушел в конструкторское бюро, стал изобретателем», - сказал начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Высота памятника - более 3 метров. Он сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Представляет собой бюст Михаила Калашникова с автоматом в руках, установленный на прямоугольный вертикальный постамент. С трех сторон на нижней части конструкции установлены таблички с историческими данными о конструкторе. Памятник выполнен в рамках проекта «Аллея Российской Славы» и передан его руководителем Михаилом Сердюковым в дар Казанскому танковому училищу. Автором бюста является знаменитый российский скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

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