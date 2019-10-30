Картаполов рассказал о создании в регионах патриотических центров «Авангард»
Заместитель министра обороны РФ подчеркнул, что создание учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард» поддержал президент РФ Владимир Путин.
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Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о создании учебно-методических центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Авангард» в регионах России.
«Эту инициативу поддержал президент Российской Федерации. Подобные центры станут источником передовых педагогических идей, разработки новых программ обучения и базой их практического воплощения», - отметил он, выступая на заседании президиума Общественного совета при Минобороны России.
Строительство первого подобного центра для школьников Москвы и Московской области стартовало 10 сентября на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот».