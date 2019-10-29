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На страже мира: военные стран ОДКБ уничтожили «боевиков» и спасли «беженцев»

Наталья Вальханская
05:50 29.10.2019
«Звезда» публикует самые яркие кадры учений стран ОДКБ «Нерушимое братство- 2019», на которых продемонстрированы профессиональные навыки миротворцев, готовых спасти гражданское население и не оставить шансов террористам в любой точке земного шара.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Проведением миротворческой операции по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности завершилось совместное учение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2019» в Таджикистане. В нем приняли участие воинские контингенты шести государств ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

По плану учений, миротворцы развернули лагерь для беженцев, но положение существенно осложнилось из-за нехватки воды, продовольствия и медикаментов. Под прикрытием двух боевых вертолетов Ми-24 российские Ми-8МТВ осуществили доставку гуманитарной помощи в лагерь - продуктов питания, воды, медикаментов и вещей.

«При проведении операции условные террористы сбили самолет Ан-26, для спасения экипажа к месту ЧП направили российские вертолеты. Российские военнослужащие отработали задачи как с воздуха, нанеся поражение неуправляемыми ракетами противнику из бортового вооружения вертолетов Ми-8 и Ми-24, а высадившаяся разведывательная группа вступила в бой с атакующими боевиками, освободив летчиков», - рассказали в Минобороны России.

Миротворческие силы ОДКБ отразили нападение условных бандформирований на контрольно-пропускной пункт лагеря беженцев. По плану учений, военнослужащие обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат противника. Станции «Лесочек» блокировали канал управления БПЛА, а расчет ЗУ-23 уничтожил воздушную цель.

«Затем КПП лагеря беженцев подвергся минометному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие под прикрытием пары российских вертолетов Ми-24 нанесли удары по противнику. Для удержания наступления противника миротворцы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, вооружения бронетранспортеров БТР-82А, зенитных установок ЗУ-23, установленных на автомобилях повышенной проходимости "Урал"», - отметили в ведомстве.

Для окончательного разгрома бандформирования вертолеты Ми-24, выполняя маневр «горка», нанесли авиационные удары по противнику.

В завершении боевого розыгрыша миротворческие силы освободили населенный пункт, который был захвачен условными террористами.

По плану учений, группа террористов, на вооружении которых находятся стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и «джихад-мобили», захватила поселок, где проживали 150 мирных жителей.

Миротворческие подразделения блокировали населенный пункт, образовав кольцо и не позволяя противнику покинуть район. Руководством группировки войск было принято решение начать переговоры.

«Во время психологической акции экипажи звуковещательной станции ЗС-88 на нескольких языках призывали боевиков сдаться без сопротивления, также проводилась радиоэлектронно-информационная блокада окруженного противника, но противник проигнорировал призывы», - заявили в Минобороны.

Под прикрытием бронетранспортеров группы спецназа провели штурм зданий, в которых заняли оборону боевики. После освобождения в поселок прибыли представители Международного комитета красного креста, которые раздали мирному населению продукты питания, воду, медикаменты, вещевое имущество.

«Для доставки гуманитарного груза беженцам в село выдвинулась колонна миротворческих сил под защитой бронетранспортеров БТР-82 и вертолетов Ми-24. В ходе движения на колонну напали диверсанты. Расчеты ЗУ-23 сосредоточенным огнем уничтожили автомобили противника, для усиления семь транспортно-боевых вертолетов Ми-8 осуществляют высадку десанта. Окончательный удар по технике условных террористов нанесло звено штурмовиков Су-25 СМ бомбами ОФАБ-250-270», - добавили в российском оборонном ведомстве.

В учениях с приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и России. Учения проходили недалеко от границы Таджикистана с Афганистаном под непосредственным руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и стали завершающим в ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2019».

«Учение явилось венцом совместной подготовки органов управления и войск наших Вооруженных сил. Устойчиво деградирующая обстановка в Афганистане, связанная с возросшей деятельностью террористических группировок "Талибан" и ИГИЛ (запрещены на территории РФ), определила актуальность и место проведения учения. Создание самодостаточной группировки войск дружественных государств в составе воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана для выполнения задач по разгрому международных террористических формирований стало главной особенностью проводимого учения», - сказал Лапин.

В практических действиях были задействованы свыше шестисот единиц вооружения и военной техники, в том числе двадцать пять авиационной, которая обеспечила воздушную разведку и огневую поддержку действий наземной группировки войск.

«Развернутая система управления, в основу которой положен опыт, полученный на учениях "Центр-2019" и согласованные действия оперативного состава позволили успешно провести, согласно замыслу учения, контртеррористическую операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных бандформирований. А передовой опыт, полученный российскими военными в Сирийской Арабской Республике и примененный миротворческими силами ОДКБ в ходе учения, позволил на высоком уровне провести миротворческую операцию по поддержанию мира», – отметил генерал-полковник.

Командующий ЦВО, который руководил учениями «Нерушимое братство» сообщил, что в общей сложности было разыграно 17 различных тактических эпизодов.

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