«Славянский щит» в сербском небе: зрелищные кадры совместных учений

На военном полигоне Пасулянске-Леваде в Сербии завершился второй этап учений «Славянский щит - 2019». В маневрах принимали участие сербские и российские военнослужащие.

В рамках учебно-боевых мероприятий расчеты зенитных комплексов «Панцирь С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника. Эксперты оценили их действия на отлично.

Белград проявляет к этим системам огромный интерес, и один из «Панцирей» страна уже приобрела. Сегодня комплекс в действии лично проверил министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Это лучшее оружие, которое есть в России. Мы делимся им со своими друзьями, вы не пожалеете», - сказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС РФ Юрий Грехов. «Россия оказывает Сербии доверие - и это доказательство доверительных отношений между Владимиром Путиным и Александром Вучичем, нашими президентами и главнокомандующими, которые заботятся о том, чтобы Сербия была мирной и развивающейся страной. Россия может быть уверена в том, что Сербия всегда будет ее другом и не оставит ее после всех тягостей судьбы», - ответил Вулин.

В рамках учений совместные расчеты России и Сербии уничтожили все наземные цели. До этого состоялся 170-километровый марш-бросок «Панцирей» на полигон.

Вместе с комплексами «Панцирь-С» в учениях «Славянский щит» задействовали подразделения систем С-400 ВКС РФ, зенитно-ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии. Сотрудничество в военной сфере двух государств будет продолжено. Стороны договорились, что совместные учения России и Сербии теперь станут ежегодными.