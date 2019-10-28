Отбить атаку «террористов» и уничтожить цель: как проходят учения «Нерушимое братство»

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане проходят совместные учения государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2019».

В рамках мероприятий миротворцы отбили атаку условных террористов на контрольно-пропускной пункт лагеря беженцев.

По замыслу маневров, незаконные бандформирования запустили беспилотник, который удалось обнаружить военнослужащим. С помощью станции «Лесочек» миротворцы вначале блокировали канал связи с дроном, а затем зенитная установка ЗУ-23 сбила летательный аппарат.

После этого условные террористы обстреляли КПП лагеря из минометов. Военнослужащие вступили в бой с «боевиками», уничтожив их ответным огнем. С воздуха бойцов прикрывали транспортно-боевые вертолеты Ми-24.

В учениях стран ОДКБ «Нерушимое братство - 2019» задействовано более 3,5 тысяч военнослужащих из Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и России.