Расчеты «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели «противника» в Сербии

Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника на российско-сербских учениях ПВО «Славянский щит - 2019» в Сербии.

Перед проведением стрельб расчеты преодолели 170 километров в позиционный район на военный полигон Пасулянске-Леваде. В дальнейшем ходе учений «Панцири» уничтожили две наземные и две воздушные цели.

В Сербии проходит второй этап учений. В нем вместе с комплексами «Панцирь-С» участвуют подразделения систем С-400 ВКС РФ, зенитно-ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии.

Первый этап «Славянского щита - 2019» был проведен в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ.