«Нерушимое братство»: в Таджикистане завершился первый этап совместного учения стран ОДКБ

В Таджикистане завершился первый этап совместного учения государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2019». В контртеррористической операции Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона на полигоне Харб-Майдон приняли участие воинские контингенты из четырех стран ОДКБ: Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

По легенде учений, организованные бандгруппы осуществили прорыв границы Таджикистана со стороны Афганистана и начали бой с пограничными отрядами республики. Оперативно прибывшие военнослужащие 201-й военной базы и десантно-штурмовой роты республики Таджикистан, первыми вступив в бой, задержали наступление боевиков.

Боевики продолжили преследовать отходящие подразделения 201-й военной базы и роты республики Таджикистан. Подразделения Коллективных сил быстрого развертывания последовательно осуществили отход на установленные рубежи, втягивая отряды неприятеля в огневой мешок, нанося поражение противнику и вынуждая вводить в бой резервы.

Поддержку обороняющимся войскам осуществляли артиллерийские подразделения 201-й военной базы, вооруженные реактивными системами залпового огня «Град», самоходными гаубицами «Гвоздика» и «Акация». Сосредоточенным огнем расчеты отработали уничтожение огневых средств и живой силы противника. Прикрытие с воздуха обеспечили экипажи казахстанских истребителей Су-30СМ, российских ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24и Ми-8, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям бандитов.

Измотав противника, подразделения коалиционной группировки по сигналу перешли в атаку, обратив в бегство отряды незаконного вооруженного формирования. В ходе преследования подразделения реактивной и ствольной артиллерии выполнили как сосредоточенный огонь, так и по отдельным целям, совместно обеспечив действия наступающих войск.

Вертолеты Ми-24 отработали «Вертолетную огневую карусель» и сопровождение наступающих войск в глубину, постановку неподвижного заградительного огня и нанесение сосредоточенных ударов по противнику. Две пары российских Ми-24 осуществили авиационную поддержку наступающих войск, нанося постоянное огневое поражение противнику с применением неуправляемых авиационных ракет С-8 КОМ.

На всем протяжении практических действий осуществлялось комплексное применение средств радиоэлектронной борьбы, которое не позволило противнику координировать свои действия по управлению боем.