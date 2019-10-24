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На земле, в воде и в воздухе: в России отмечают День спецназа

Роман Захаров
01:59 24.10.2019
Бойцы спецназа ЦВО сдали итоговую проверку в свой профессиональный праздник.
На земле, в воде и в воздухе: в России отмечают День спецназа
© Фото: ТРК Звезда

Сегодня, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. Это профессиональный праздник всех действующих и бывших военнослужащих подразделений специального назначения. Многие отмечают этот день в кругу семьи и друзей, но есть и те, кому пока не до отдыха. В ЦВО спецназ сдает итоговую проверку за 2019 год. В праздник, утверждают военнослужащие, особый повод продемонстрировать наилучшие результаты.

© ТРК Звезда

В Самарской области проходит сразу две проверки. У новоиспеченных бойцов спецназа проверяют умения по воздушно-десантной подготовке. Военнослужащие выполнят прыжки с парашютом в условный тыл противника. Оценивается не только правильность выполнения элементов при десантировании, но и действия в тылу «неприятеля». На другой части учебно-тренировочного комплекса сдают проверку боевые подразделения. Они демонстрируют свое мастерство при совершении налетов на противника и организовывают засады.

© ТРК Звезда

В Новосибирской области накануне отдельная бригада войск специального назначения провела итоговые тактико-специальные учения с привлечением свыше 700 бойцов. Отрабатывались задачи по переброске подразделений в тыл неприятеля, налету на командный пункт и узлы связи, организации засад и другие. Особенностью маневров стало использования большого количества вооружения и военной техники.  Это и бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфуна-К», комплексы разведки «Ирония» и другие.

© ТРК Звезда
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