В Таджикистане военнослужащие РФ обеспечили питьевой водой более 3,5 тысяч участников учений «Нерушимое братство - 2019»

В Таджикистане военнослужащие РФ обеспечили питьевой водой более 3,5 тысяч участников совместных учений «Нерушимое братство - 2019».

Получить пригодную для использования воду удалось с помощью станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена». Мобильные комплексы консервирования воды позволяют расчету станции создавать большой запас пресной воды.

Станция СКО-10 «Гигиена» имеет несколько степеней очистки: микрофильтры, адсорбер, бактерицидная ультрафиолетовая установка, а также возможность хлорирования. Также на месте работает автолаборатория, производящая ежедневный бактерицидный анализ воды. В случае выявления недопустимого количества бактерий установка наращивает мощность.

Станция способна очистить воду от механических частиц, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвредить ее от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества и продукты ядерного взрыва, обезвредить воду от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения. Производительность «Гигиены» составляет до 10 кубометров очищенной воды в час.

Напомним, в учениях принимают участие военнослужащие России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Вместе они отрабатывают ликвидацию террористических угроз. Маневры пройдут в два этапа.