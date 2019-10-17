Ракетоносцы Ту-95 вернулись на аэродром, выполнив задачи на «Гром-2019»

Телеканал «Звезда» публикует кадры взлета и посадки ракетоносцев Ту-95, которые были задействованы на учениях «Гром-2019».

«К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Республике Коми и Кура на Камчатке», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем также подчеркнуто, что управление практическими пусками крылатых и баллистических ракет проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного составов по организации управления подчиненными войсками.

Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.