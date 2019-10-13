Салют в честь 75-летия освобождения Риги прогремел в Москве

Праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков прогремел на Поклонной горе в Москве 13 октября.

Залпы запустил 449-й отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.

Запуск совершался из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

С 14 сентября по 24 ноября 1944 года советские войска провели стратегическую операцию, названную в последствии Прибалтийской. Наступление проходило в четыре этапа. В ходе сражений с противником были освобождены часть Латвии, включая Ригу, Литва, Эстония и острова Моонзундского архипелага.

В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда Советская армия освобождала от фашистов европейские города. Всего будет произведено 17 фейерверков.

Первые залпы прогремели 10 апреля в честь освобождения Одессы, 10 мая - в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева и Таллина.

Праздничный салют также прогремит в честь освобождения Белграда - 20 октября. В 2020 году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы - 17 января, Будапешта - 13 февраля, Братиславы - 4 апреля, Вены - 13 апреля, Берлина - 2 мая и Праги - 9 мая.