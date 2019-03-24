Под грифом «секретно»: как работает подводный спецназ на Балтике

Противостоять возросшей разведывательной активности НАТО на Балтике призван и отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота. Все, что касается практической деятельности этого подразделения, скрыто под грифом «секретно». Его главная задача - защита соединений боевых кораблей и береговых сооружений флота от диверсий противника.

«Работа под водой требует гораздо больше усилий и физической формы, нежели на суше. Приходится работать и в холодной воде, и наоборот, когда очень жарко. Видимость на Балтике очень плохая», - рассказал боевой пловец Василий.

В арсенале боевых пловцов все самые современные образцы вооружения и техники. Например, патрульный катер «Раптор» - новейший боевой корабль с феноменальными характеристиками, его скорость и маневренность выше всяких похвал.

Также в арсенале подводного спецназа есть оружие, которое не требует специальной подготовки. Самый обычный джойстик, но управляет он не компьютерной игрой, а подводным роботом. Расскажите, как это происходит.

«Пользоваться действительно не тяжело, но подготовка нужна. Здесь простые кнопки - заглубить аппарат, движение, свет, работа с клешней. Ситуация - для поиска каких-то средств, осмотра причалов, например, или подводной акватории», - рассказал оператор подводного комплекса Вячеслав Кривоногов.

Подразделение для борьбы с подводными диверсантами на Балтийском флоте создано ровно пятьдесят лет назад. Уникальные специалисты служат здесь по контракту. Большинство задач даже спустя годы остаются под грифом «секретно».