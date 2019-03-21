Видео учений экипажей Су-35С в Сирии: кадры из кабины

«Звезда» публикует кадры тренировки российских летчиков в небе над Сирией. Сверхманевренные истребители Су-35С поднялись с авиабазы Хмеймим для поддержания летных навыков.

Главная задача летчиков сейчас - обеспечить контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалации.

В ходе учений летчики отработали действия в экстренных ситуациях, в том числе и уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек. По их собственному признанию, здесь летчики могут реализовать те тактические возможности, которые дает самолет, а для каждого штурмана это невероятный шанс повысить свои навыки.

Помимо Су-35С, на месте также дежурят вертолеты МИ-8. После множества модернизаций, они остаются одними из самых надежных и массовых вертолетов в мире.