Уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек: кадры учений Су-35С в Сирии
Российские летчики провели учения с авиабазы Хмеймим в Сирии и отработали действия в экстренных ситуациях.
Российские летчики провели тренировочные полеты в Сирии. С базы Хмеймим истребители Су-35С взлетели в небо.
В воздухе летчики отработали действия в экстренных ситуациях, в том числе и уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек.
Стоит отметить, что сейчас количество боевых полетов сократилось. Тем не менее, пилоты по-прежнему проводят воздушную разведку и тренировочные вылеты.
Помимо Су-35С, на месте также дежурят вертолеты МИ-8.
Летчики признаются, что для них это уникальный опыт: из-за разнообразного рельефа посадку часто необходимо совершать с ювелирной точностью.