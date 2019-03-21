Уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек: кадры учений Су-35С в Сирии

Российские летчики провели тренировочные полеты в Сирии. С базы Хмеймим истребители Су-35С взлетели в небо.

В воздухе летчики отработали действия в экстренных ситуациях, в том числе и уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек.

Стоит отметить, что сейчас количество боевых полетов сократилось. Тем не менее, пилоты по-прежнему проводят воздушную разведку и тренировочные вылеты.

Помимо Су-35С, на месте также дежурят вертолеты МИ-8.

Летчики признаются, что для них это уникальный опыт: из-за разнообразного рельефа посадку часто необходимо совершать с ювелирной точностью.