Главнокомандующий ВМФ России поздравил женщин-военнослужащих и служащих Военно-Морского Флота с 8 Марта

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил женщин-военнослужащих и служащих Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии с наступающим Международным женским днем.

«Свыше 5 тыс. женщин-военнослужащих — офицеров, мичманов, прапорщиков — проходят службу в частях и соединениях флотов ВМФ России», — отметил адмирал Владимир Королёв.

В своем поздравлении главнокомандующий особо подчеркнул, что, находясь на своих постах и занимая различные должности в Военно-Морском Флоте, женщины проявляют высочайшее чувство ответственности.

«Нелегкий труд ждать своих мужей и сыновей, которые выполняют задачи на кораблях и подводных лодках в Мировом океане, лежит на плечах жен и матерей. За это им низкий поклон», — сказал адмирал Владимир Королёв.

Он также поздравил женщин, состоящих на государственной и военной службе в составе управлений Главного командования ВМФ.

Праздничная церемония прошла в одном из залов исторического здания Главного адмиралтейства.