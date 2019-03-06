В России за семь лет в три раза снизилось количество уклонистов от армии

За последние годы в системе призывов граждан на военную службу произошли масштабные изменения. Так, количество отклоняющихся от армии в сравнении с 2012 годом снизилось в три раза. О развитии мобилизационного направления рассказал начальник Главного организационно­мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

За последние несколько лет «годность» призывников по состоянию здоровья возросла на семь процентов. Среди служащих каждый пятый имеет высшее образование, а каждый третий - среднее профессиональное.

Также сейчас все чаще при отборе учитываются способности призывников: например, молодых людей, которые увлекаются научной деятельностью, направляют для прохождения службы в 16 специализированных рот. Некоторые из них созданы для Военного инновационного технополиса ЭРА.

В четырех спортивных ротах служат спортсмены-кандидаты в различные сборные России по олимпийским видам спорта.

Бурдинский затронул тему службы по контракту. По его словам, востребованность такого формата за последние годы сильно увеличилась, что позволило пропорционально уменьшить количество призывников.