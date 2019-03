«Куб»-«камикадзе»: как Россия совершила мощный рывок в сфере беспилотников

По своей природе «Куб» является высокоточным ударным комплексом. Его можно запускать даже в полевых условиях при помощи портативной катапульты. Никаких особых навыков для наведения на цель не требуется. Иными словами, даже солдат-первогодок будет способен использовать «Куб» на линии фронта после прохождения краткосрочного тренинга. Аппарат способен на пикирующую атаку из верхней полусферы, что незаменимо при поражении хотя бы танков.

Аппарат весьма легок, так как состоит из углепластика. Но при размахе крыла 1,2 метра и длине 95 сантиметров, он способен нести 3 килограмма полезной нагрузки, гарантированно оставаясь в воздухе не менее получаса. В сущности, отмечает еженедельник «Звезда», изделия такого рода относятся к особой категории летательных средств. В военном мире их уже принято называть «барражирующие боеприпасы». Фактически речь идет о концептуальном аналоге крылатой ракеты: девайс несет в памяти карту местности, способен ориентироваться при помощи ГЛОНАСС и поддерживать канал связи с оператором.

«Война дронов»

Следует отметить, что как-то незаметно современная тактика, и даже стратегия, ведения военных действий видоизменилась, получив новый раздел, который, наверное, можно назвать «войной дронов». Впервые квазивоенное применение дронов, квалифицированное как межгосударственный инцидент, произошло в сентябре 2013 года в Восточно-Китайском море над архипелагом Сенкаку. Тогда БЛА использовал Китай. Аппарат вошел в спорное воздушное пространство. В ответ Япония отправила на перехват летательного аппарата истребитель F 15. Потом Токио уточнил: любое появление дрона в этом регионе повлечет за собой его немедленное уничтожение. Пекин ответил, что подобная тактика будет расценена как casus belli (т.е. повод для начала вооруженного конфликта).

Российский «Куб» присоединился к уже многочисленному семейству собратьев, существующих за рубежом. В этом ряду числятся аппараты из США, Польши и даже Турции, продукцию которой намерена закупать Украина (Киев заявил о возможности приобретения ударного дрона Bayraktar TB2 и якобы сделка уже заключена).

Израиль впереди БЛА-планеты всей

За последние несколько лет многие средства уже прошли свое боевое крещение. Вообще массовое появление БЛА на театре военных действий в качестве ударных - а не разведывательных - средств началось уже после 2010-го года. На сегодня законодателем мод здесь, несомненно, является Израиль, который когда-то перенял пальму первенства у англосаксов.

Дело в том, что еще в 1959 г. в США испытали ударный противолодочный беспилотник Gyrodyne QH-50DASH (Drone Anti-Submarine Helicopter). В доработанном виде эта модель стояла на вооружении американской армии аж до 2006 г. Кстати, и само слова drone пришло из английского: оно означает «трутень», то есть самец у пчел. Похоже, что 60 лет назад беспилотник так окрестили за низкий басовитый звук, который производили его винты.

Затем эстафета перешла на Ближний Восток, к Израилю. Дело в том, что Israel Aerospace Industries (IAI), государственный авиастроительный концерн этого ближневосточного государства, раньше всех решил поставить на поток именно этот роботизированный вид вооружения.

Такой подход был сопряжен с рядом объективных факторов: наличием в стране сильной математической школы и хорошо развитых информационных технологий, а также необходимостью постоянного патрулирования границ сектора Газа. Любопытно, что за пульт операторов дронов в Израиле нередко сажали… аутистов.

До недавнего времени БЛА требовали неусыпного контроля и, соответственно, пристального слежения за экранами. Обычный человек легко утомлялся и переставал следить за монотонной картинкой на мониторах. Из-за особенностей психики, аутисты способны проявлять большое внимание к мелочам и быть более внимательными при слежении за однообразным рядом предметов. Так оттачивалось взаимодействие человека за пультом и аппарата в воздухе. Сегодня дроны стали незаменимы в Израиле как в армии, так и в гражданской жизни. Они широко используются для нужд МВД, министерства геологии, а также служб землепользования (кадастр) и в агропроме (опыление полей и наблюдение за посевами).

После достаточно долгой эволюции любой из израильских пограничных беспилотников обладает рядом обязательных характеристик. Он способен эффективно бороться с нарушителями, незаконно пересекающими границу, при необходимости самостоятельно уничтожая их, отслеживать незаконное прохождение грузов, распознавать террористов и мигрантов как внутри страны, так и при нарушении ее территории. Во время боевого применения аппарат ведет видеосъемку, что в дальнейшем дает неопровержимые доказательства совершенных противозаконных деяний.

Также важнейшим достижением израильских электронщиков является полностью роботизированная функция обнаружения и отслеживания цели.

Получается, что около десяти лет назад Израиль вырвался далеко вперед. Сложное программное обеспечение применяемых им аппаратов - в том числе и барражирующих боеприпасов Green Dragon, Harpy NG и Rotem L - позволяет большую степень самостоятельности при принятии решений. Теперь уже ни одного производителя такой техники не удивишь тем, что, в случае потери связи с базой, многие БЛА способны к самостоятельному возвращению на базу. Также не редкость и бесконтрольное принятие решения о применении оружия. Именно так действует, например, разработанный еще в 1994 г. самый старый из продуктового ряда США многоцелевой беспилотник MQ1 Predator (т.е. «хищник», производство General Atomics Aeronautical Systems), успешно применявшийся в боевых условиях в Ираке и Афганистане. Он может, например, сам запустить ПТУР. В 2018 г. было принято решение о списании этого дрона и его замене на более совершенного собрата - MQ-9 Reaper (англ. «жнец»), также несущего бортовое вооружение.

Тем не менее на сегодня только Израилю удалось создать беспилотник IAI Searcher, обладающий доказанной функцией ATOL (Automatic Take Off and Landing). Он способен на автономное выполнение полного цикла взлета/посадки.

Однако вся эта роботизированная техника не предназначена для одноразового применения. Следует отметить, что только богатая страна с развитыми информационными технологиями и производством композиционных материалов (в том числе и углепластиков) способна производить барражирующие (или «блуждающие») интеллектуальные боеприпасы. Для того, чтобы поставить такую технологию на поток, необходимы годы и годы доработок и исследований.

Россия: рывок от упущенного в передовые

Любопытно, что еще 5-10 лет назад Россия не считалась государством, обладающим достаточным потенциалом для создания столь продвинутой и, главное, дешевой техники. Когда-то, в далеком 1983 г., КБ Яковлева создало неплохой армейский разведывательный беспилотник «Шмель-1», но, к сожалению, после распада СССР исследования в этой области были практически свернуты, несмотря на все попытки главы КБ О.Ф. Демченко, нынешнего первого вице-президента и генерального конструктора ПАО «Иркут», хоть как-нибудь их продолжить.

В 2005-2010 гг. Россия только подходила к массовому использованию композитов в области самолетостроения. Такие материалы применялись в ракетостроении, но они были абсолютно не приспособлены для нужд атмосферных летательных аппаратов.

К слову, и на Западе отнюдь не американцы изобрели композиционные авиаматериалы - их для «Боинга» и других самолетостроителей изготавливает итальянский концерн Leonardo (в прошлом Finmeccanica). Завод находится в Неаполе. Но и в этой области, ввиду отсутствия в стране дорогостоящего алюминия и необходимости найти ему замену, IAI вынужденно шел на шаг впереди своих прямых конкурентов.

Таким образом, с 2010 г. Россия неожиданно совершила мощный рывок и сумела организовать самостоятельное производство композиционных материалов для БЛА. Кроме того, наша страна отработала для нужд обороны принципиально новые решения в области ИТ-технологий. В чем-то это чудо, с точки зрения профессионалов, объясняется сотрудничеством корпорации «Сухой» с Leonardo в рамках проекта «Сухой Суперджет 100» (разработчик «Гражданские Самолеты Сухого»).

С большой долей уверенности можно утверждать, что итальянцы все же поделились с россиянами технологиями так называемых «препрегов» (особый вид авиационных листовых материалов с неотвержденными полимерными связующими). С другой стороны, отработка электронной начинки могла производиться в режиме глубокой кооперации с тем же Israel Aerospace Industries. До недавнего времени Россия собирала на своей территории израильские Searcher Mk2. Не исключено, что инженеры изучили алгоритмы, заложенные в аппарат родом с Ближнего Востока, чтобы быстрее наверстать упущенное. Не стоит забывать, что Россия сама экспортирует информационные технологии (третья статья по доходам от внешнеэкономической деятельности после энергоносителей и вооружений) и, следовательно, обладает высочайшим потенциалом в области программирования.

Как бы то ни было, появление на выставке IDEX-2019 «Куб-БЛА» потрясло профессионалов от оборонки, так как наглядно доказало, что с отставанием в этой области у России покончено. Это красноречиво свидетельствует о создании, как минимум, двух инновационных промышленных областей с развитым производственным циклом.

Антидроновый «продуктовый ряд»

Вообще-то из личного опыта автора известно, что впервые владелец концерна «Калашников» проявил интерес к этому виду техники 12 лет назад - в 2007 г. Получается, что в течение этого временного отрезка специалисты из Ижевска упорно работали над диверсификацией продуктового ряда, что и привело к вполне закономерному результату.

Создание российского роя дронов автоматически снимает опасность использования того же рода техники против наших интересов. Раньше у западных оппонентов всегда была возможность ответить, что из пушек по воробьям не стреляют. Поэтому ни один «Авангард» или «Кинжал» не сумеет защитить нашу Родину от налета многотысячного роя «железной саранчи» - дешевой в производстве, причем используемой, возможно, без национального флага.

На самом деле, установить принадлежность летающего робота к тому или иному государству задача отнюдь не из легких: маркировка может быть не нанесена, а пилот на борту отсутствует. Следовательно, и обвинить какую-либо страну в агрессии представляется весьма затруднительным. Достаточно вспомнить об атаке дронов на российский аэродром в сирийском Хмеймиме. Тогда доказать причастность к этому какой-либо из держав оказалось невозможным вопреки очевидному: ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) явно не мог самостоятельно собрать такие аппараты в подсобной мастерской.

Помимо того, что Россия теперь обладает достаточно весомым аргументом - собственными дронами - она также разработала целый «продуктовый ряд», направленный на нейтрализацию БЛА. Это и «Красуха», и «Пищаль», и «Диабазол» с Р-330Р «Жителем», и, наконец, лазер «Пересвет». Некоторые из этих систем сначала пеленгуют летающего робота, а потом подавляют бортовой радиоэлектронный комплекс. Другие выжигают головки самонаведения при помощи лазера. Указанные системы уже стоят на боевом дежурстве и на территории самой России, и в Сирии.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.