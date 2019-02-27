Дню Сил специальных операций посвящается: Денис Клявер представил ролик «Когда ты станешь большим»

Ко Дню Сил специальных операций российский певец Денис Клявер представил клип «Когда ты станешь большим», автором музыки и слов является он сам.

В среду, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). ССО создали для выполнения особо сложных задач на территории России и за ее пределами. Большая часть информации о них засекречена.

Бойцы российских ССО боролись с терроризмом на территории Сирии. В 2017 году в сирийском Алеппо 16 офицеров ССО сдерживали натиск 300 боевиков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил бойцов подразделения с профессиональным праздником.

В среду 27 февраля в 23.30 в эфире телеканала «Звезда» будет показан фильм ко Дню ССО.