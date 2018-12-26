Зенитно-ракетный щит: в войсковой ПВО появится бригада с новейшими С-300B4

В следующем году на одном из стратегических направлений планируется формирование зенитной ракетной бригады войск ПВО Сухопутных войск, оснащенной ЗРС дальнего действия С-300В4. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Также, по словам Леонова, к 2020 году, благодаря планомерному наращиванию боевого состава войск и перевооружению на современные ЗРК, боевые возможности войск ПВО увеличатся практически в 1,3 раза.

«В этом году в войска поступило 15 комплектов современных образцов вооружения, военной и специальной техники», - добавил глава ПВО.

В частности, в войска поступили комплексы «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ» и 9С18М1-3, ЗРК «Бук-МЗ», «Тор-М2» и его «арктическая» модификация «Тор-М2ДТ», а также переносные ЗРК «Верба».

«Что касается следующего года, то в соответствии с плановыми мероприятиями мы продолжим наращивание боевого состава и оснащение войск современным вооружением войсковой ПВО», - подчеркнул генерал-лейтенант.

В 2019 году запланировано перевооружение зенитной ракетной бригады средней дальности на ЗРК «Бук-МЗ», также будет продолжена поставка в подразделения ПВО ЗРК малой дальности «Тор-М2», а в подразделения ПВО общевойсковых объединений трех военных округов продолжат поступать ПЗРК «Верба».

«Главная задача подготовки органов управления, соединений, частей и подразделений войсковой ПВО в 2019 году – совершенствование боевой готовности войск до уровня, обеспечивающего гарантированное выполнение задач по предназначению», - заключил Александр Леонов.

26 декабря в Вооруженных Силах РФ отмечается День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). В этот день 26 декабря 1915 года началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.