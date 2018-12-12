Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35

Минобороны России опубликовало ролик, посвященный испытаниям новейших истребителей МиГ-35 (поколение «4++»). Ранее ведомство объявило о том, что летчики-испытатели приступили к интенсивным полетам на этих боевых машинах.

Как отметили в Минобороны, МиГ-35 является одним из немногих самолетов, который умеет выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся обстановки над полем боя.

Установленное на борту истребителя высокотехнологичное оборудование позволяет летчику обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров, а при необходимости он может одновременно поразить до шести воздушных и четырех наземных целей.

В военном ведомстве добавили, что сейчас МиГ-35 полным ходом тестируются специалистами как самого Минобороны, так и корпорации «МиГ».

В ближайшее воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда» выйдет выпуск программы «Военная приемка» - «МиГ-35. Рождение легенды», посвященный этому уникальному истребителю.