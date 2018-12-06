В Минобороны опровергли приближение эсминца США к территориальным водам РФ

В Минобороны России выразили недоумение по поводу заявления представителя ВМС США, попытавшегося представить рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря «демонстративным».

«В действительности, эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах, американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота.

Официальный представитель Минобороны России уточнил, что в настоящее время экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу» на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации в центральной части Японского моря.

Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными, и другими средствами.