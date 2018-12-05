Военнослужащий из Приамурья получил рекордную субсидию на жилье

Рекордную для Приамурья субсидию на жилье - 11,5 миллиона рублей - получил многодетный прапорщик Юрий Вегера. Он прослужил в вооруженных силах четверть века, у него пятеро детей. При начислении субсидии учитывались именно эти данные.

Часть суммы Вегера потратил на покупку четырехкомнатной квартиры, а остальное пока отложил на другие цели.

Семья уже отметила новоселье, до этого приходилось ютиться по съемным квартирам. Теперь жилплощадь позволяет устраивать даже импровизированные концерты, а у трех сыновей и двух дочек появились отдельные комнаты.

Юрий Вегера начинал службу рядовым водителем, сейчас он командует взводом.

Программа предоставления субсидий военным действует с 2014 года. Рассчитывать на выплату могут те, кто прослужил больше десяти лет. Причем если семья многодетная, то деньги перечисляются вне очереди, буквально сразу же после подачи заявления.

«Я сам не ожидал, что все так быстро получится: документы собрал - буквально в течение месяца, даже меньше, все это произошло», - рассказал Вегера «Звезде».

Субсидию военнослужащий вправе потратить как на новую квартиру, так и на дом на вторичном рынке. Купить жилье можно в любом районе и даже в городе. Благодаря этой программе только в Амурской области субсидии получили больше тысячи семей военнослужащих.