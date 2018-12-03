Военные ВВО сдали нормативы по стрельбе из автоматов и гранатометов

Более трех тысяч военнослужащих Восточного военного округа вышли на учения на полигоны в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

В первую очередь военные проводят тренировки по огневой и тактической подготовке. Им предстоит сдать нормативы по стрельбе из всех видов штатного оружия, а также по управлению танками и боевыми машинами пехоты.

Ежедневно на полигонах военнослужащие проводят минимум по десять часов, из них больше половины отведены на тренировки в ночное время. Все тренировки идут с использованием опыта, полученного во время операций в Сирии.