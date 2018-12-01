Уссурийское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей

Уссурийское суворовское военное училище награждено грамотой Верховного Главнокомандующего, которую коллективу вручил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Учебное заведение празднует свое 75-летие.

На торжественной церемонии замминистра отметил, что уссурийские суворовцы блестяще проявляют себя во всеармейских и всероссийских олимпиадах по различным предметам, многочисленных творческих конкурсах и спартакиадах. Булгаков также выразил уверенность, что суворовцы будут хранить и приумножать традиции своих предшественников, добросовестно учиться и с честью выполнять служебный долг.

«Большинство выпускников осознанно выбирают для себя священный путь офицеров России. Будьте уверены, дорогие наши мальчишки, что вы учитесь сегодня в одном из лучших суворовских училищ нашего государства. Все условия созданы. Цените это. И будьте верны своим самым лучшим традициям», - подчеркнул он.

За все годы работу выпускниками училища стали больше 12 тысяч человек. С золотой медалью заведение окончили 247 воспитанников, с серебряной - 264.