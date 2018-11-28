Российские саперы очистили 32 гектара леса в Лаосе от смертоносных снарядов

В Лаосе специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ очищают местность от боеприпасов, оставшихся после бомбардировок американских военных в 1960-70-х годах.

За период с 11 октября 2018 года по настоящее время российские саперы очистили от кассетных BLU-26, BLU-63, BLU-3B более 32 гектаров лесистой местности района Кхамкет провинции Боликхамсай.

В ходе гуманитарного разминирования российские саперы применяют новейшие средства поиска – глубинный металлоискатель МГ-1, переносной магнитометрический градиентометр для обнаружения скрытых ферромагнитных объектов «Ось».

Начиная с 1963 года, когда США вмешались в войну во Вьетнаме, большая часть боевых действий велась как раз на территории соседнего Лаоса. Именно здесь проходила знаменитая «тропа Хо Ши Мина», по которой передвигались войска Северного Вьетнама. Ну а на сам Лаос американцы за девять лет войны сбросили три миллиона тонн бомб.