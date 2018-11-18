Огненный шторм в горах: лучшие кадры боевых стрельб артиллерии в Таджикистане

Артиллеристы 201-й российской военной базы в Таджикистане провели боевые стрельбы в горах. Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учения

Для решения задач тренировки военнослужащие выполняли боевые стрельбы как прямой, так и полупрямой наводкой. Цели, которые было необходимо поразить артиллеристам, располагались на расстоянии до десяти километров.

Стрельба велась как из реактивных систем залпового огня, так и из ствольной артиллерии. По позициям условного противника работали «Грады», «Ураганы», «Гвоздики» и «Акации». Для выполнения огневых задач военные использовали беспилотники «Леер» и «Элерон».

Как отметили в пресс-службе Центрального военного округа, за 2018-й год артиллеристы базы выполнили более семи сотен огневых задач. Таким образом, интенсивность обучения в сравнении с прошлым годом выросла на 10%, причем более половины артиллерийских подразделений поражают цели с оценкой «отлично».