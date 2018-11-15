Артиллеристы и мотострелки разбили банду «террористов» в Таджикистане

Колонну условных террористов уничтожили российские военные в Таджикистане. Так завершилась масштабная проверка подразделений 201-й военной базы Вооруженных сил России в этой стране.

В рамках учений мотострелковые подразделения выдвинулись для перехвата противника. Ранее его обнаружила разведка. Бойцы заняли скрытые позиции и подавили сопротивление «экстремистов».

Отступающие подразделения условного противника были добиты огнем из самоходных артиллерийских орудий «Акация».

201-я база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается сразу в двух городах: Душанбе и Бохтаре.