Артиллеристы и мотострелки разбили банду «террористов» в Таджикистане
Масштабная проверка 201-й военной базы завершилась тактическими учениями с боевой стрельбой.
Колонну условных террористов уничтожили российские военные в Таджикистане. Так завершилась масштабная проверка подразделений 201-й военной базы Вооруженных сил России в этой стране.
В рамках учений мотострелковые подразделения выдвинулись для перехвата противника. Ранее его обнаружила разведка. Бойцы заняли скрытые позиции и подавили сопротивление «экстремистов».
Отступающие подразделения условного противника были добиты огнем из самоходных артиллерийских орудий «Акация».
201-я база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается сразу в двух городах: Душанбе и Бохтаре.