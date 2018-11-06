Главное военно-политическое управление укрепит духовный потенциал вооруженных сил

Одним из итогов 2018 года стало создание Главного военно-политического управления в структуре Министерства обороны РФ. Сделано это, по словам главы нового подразделения генерал-половника Андрея Картаполова, в связи с обострившейся информационной войной против России.

«Сегодня мы видим абсолютно неприкрытую информационную войну, причем циничную откровенно, которая ведется на всех фронтах против нашей страны. И мы должны защищаться», - заявил генерал-полковник.

Главное военно-политическое управление было учреждено 30 июля 2018 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Седьмого августа на селекторном совещании Минобороны в Национальном центре управления обороной Шойгу впервые лично представил Картаполова в новой должности.

Ранее генерал-полковник Картаполов в интервью еженедельнику «Звезда» рассказал о новом подразделении и задачах, которые оно будет выполнять.