Российские саперы начали разминирование в Лаосе

Масштабную операцию по разминированию начали российские саперы в Лаосе. Всего за несколько месяцев им предстоит очистить от мин окрестности города Кхамкет в провинции Боликхамсай. Два участка общей площадью 190 гектаров будут разминировать 36 специалистов Международного противоминного центра из подмосковного Нахабино.

Уже сейчас наши саперы за день находят по пять-шесть боеприпасов.

Российские специалисты обезвредят взрывоопасные предметы с помощью уникального оборудования, а заодно поделятся опытом с коллегами из Лаоса.

Своих специалистов, способных искать бомбы на большой глубине, в Лаосе пока нет. Поэтому одной из задач российских саперов станет подготовка местных коллег. Подобный опыт имеется: в Сирии наши инструкторы обучили больше тысячи саперов.

После того как российские военнослужащие уедут домой, разминирование продолжат их ученики.

Начиная с 1963 года, когда США вмешались в войну во Вьетнаме, большая часть боевых действий велась как раз на территории соседнего Лаоса. Именно здесь проходила знаменитая «тропа Хо Ши Мина», по которой передвигались войска Северного Вьетнама. Ну а на сам Лаос американцы за девять лет войны сбросили три миллиона тонн бомб.

Подробный отчет о разминировании в Лаосе смотрите на нашем канале в ноябре в программе «Военная приемка».