«Звезда» публикует первые кадры очистки Лаоса от авиабомб российскими саперами

В Лаосе, в населенном пункте Лак Сао, российские саперы приступили к выполнению задач по разминированию местности. «Звезда» публикует кадры проведения сложнейшей работы специалистов.

В своей работе российские саперы взаимодействуют с военнослужащими отряда разминирования Народной армии Лаоса.

В церемонии, посвященной началу разминирования приняли участие заместитель министра обороны Лаоса Онси Сэнсук, руководство генштаба и управлений ВС Лаоса, главы административных делений провинции Боликхамсай и представители управления начальника инженерных войск ВС РФ. На ней Сэнсук поблагодарил РФ за оказание помощи.

Более того, были продемонстрированы средства инженерного вооружения, а российских саперов ознакомили с порядком действий на участке местности, подлежащем разминированию.

Всего специалистам предстоит проработать 100 гектаров лесистой местности. На операцию отведено пять месяцев.